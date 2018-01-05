Рождество встречают православные всего мира. Радость с верующими разделил Президент Беларуси

7 Января 2018 15:01

Православные сегодня отмечают один из самых важных христианских праздников - Рождество Христово!

По традиции радость этого светлого дня вместе с верующими разделяет Глава государства. Александр Лукашенко присутствовал на рождественском богослужении в Свято-Духовом кафедральном соборе. С великим праздником Александра Лукашенко поздравили воспитанники воскресной школы. Президент вручил детям рождественские подарки. А после вместе с Митрополитом Павлом зажег рождественскую свечу у чудотворной иконы Минской Божией Матери. Предание гласит, что образ был написан святым апостолом и евангелистом Лукой. Многие столетия икона находилась в Византии. Святыня пережила немало лихолетий. Ей поклонялись люди многих поколений.

Рождество - праздник милосердия, любви и надежд. Закономерно, что в этот светлый день хочется говорить о добром - взаимопонимании и благополучии. В теплой обстановке Александр Лукашенко пообщался с прихожанами. Президент подвел некоторые итоги ушедшего года, немало говорил о вкладе церкви в укрепление мира и о будущем Беларуси.

По случаю праздника Александр Лукашенко и Митрополит Павел обменялись подарками. В дар Главе государства Владыка преподнес икону "Спаситель", которую привез со святой земли Иерусалима. Образ освящен на Гробе Господнем. Президент передал в дар Белорусской православной церкви икону Рождества Христова, написанную в уникальной технике восковой темперы.