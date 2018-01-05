Рождество в королевском стиле

7 Января 2018 21:26

О традициях Рождества королевской семьи. О них нашей коллеге рассказала потомок французских королей мадам Таня де Бурбон Пармская. Она не в первый раз приезжает в Беларусь с культурно-образовательными проектами. Посещает Минск, Мир, Несвиж, Новогрудок, изучает историю, проводит занятия с детьми.

Наш корреспондент Лариса Гулякевич провела уик-энд в путешествии по "Золотому кольцу Беларуси" с мадам де Бурбон и узнала, чем так привлекательна Беларусь для монаршей персоны, и как же встречают Рождество в королевской семье Франции.

Мастер-классы с детьми по этикету и хорошим манерам - только часть программы визитов принцессы из Франции Тани де Бурбон Пармской, которая по профессии является дизайнером предметов роскоши и интерьера.

Путешествие по так называемому "Золотому кольцу Беларуси" из Минска через Мир, Несвиж, Новогрудок, Берёзовку до Гродно - любимый маршрут, который не просто разработала сама принцесса из Франции, он сложился сам по себе. Первый раз потомок французских королей приехала не в Минск, а именно в Мирский замок, где представляла коллекцию французского кутюрье Дени Дюрана. Она является лицом модного дома Denis Durand Couture и вдохновителем дизайнера на создание столь изысканных нарядов, которые, к слову, может носить не только титулованная особа, но и любая леди. Главное, чтобы повод был подходящий. Ну а для Тани де Бурбон встреча с Беларусью - повод особый. Ведь в ее роду корни не только австрийских, французских и итальянских королей, но есть родство с русским царем Николаем Вторым, отсюда и русское имя Таня, и с нашими Радзивилами.

В Новогрудке гостья впервые. Привел ее сюда поэт Адам Мицкевич. Его портрет кисти друга и яркого представителя романтизма Валентия-Вильгельма Ваньковича она видела в минском доме-музее. Именно там принцесса узнала об их близкой дружбе и о том, что белорусский живописец Ванькович умер практически на руках у Мицкевича и был похоронен на кладбище Сен-Дени в Париже. Проезжая через Новогрудок, как не заглянуть в Дом-музей Мицкевича. Интересует дизайнера интерьера не только литературное наследие поэта, но и убранство комнат его родного дома, старинная

мебель и роспись на кафеле печи.

Далее маршрут рождественского путешествия мадам де Бурбон по живописным местам Беларуси ведет в Гродно. Всегда рядом супруг Луи Арно Лэрбье - французский телепродюсер. Четыре часа в пути с небольшими остановками и... добро пожаловать в рождественскую сказку!

Новый год и Рождество - самые сказочные и нарядные дни в году. У каждого народа свои традиции, обычаи и время празднования. А как отмечают Рождество в королевской семье Франции? Принцесса Таня де Бурбон Пармская, прямой потомок Генриха 4 и Людовика 14 сама накрывает на праздничный стол и украшает интерьер к Рождеству здесь, в Беларуси.

Здесь готовится рождественский прием с ужином по меню королевской семьи Тани де Бурбон. Но прежде, встреча с детьми, изучающими французский язык. Они подготовили для королевской особы настоящее представление и наперебой демонстрировали свои знания французского языка и культуры.

Для мадам де Бурбон "искусство гостеприимства" и "дизайн стола и интерьера" - не просто специальности по профессии, которую она получила в престижной художественной школе Парижа Penninghen, где в разное время учились Анри Матисс и Фернан Леже. Это те традиции, которые должны оставаться и передаваться через поколения в будущие века.

Таня де Бурбон, принцесса Пармская (Франция): "Рождество в королевской семье - это всегда праздник, на который собирается вся семья. Все родственники: и моя бабушка - Датская принцесса, и мои родственники из монарших семей Италии и Румынии. Пожалуй, это единственный день в году, когда детям разрешалось сидеть за одним столом со взрослыми. Конечно, уже многих монархов Европы нет в живых, но традиция до сих пор жива, и в этот день мы собираемся большой семьей. Есть такие элементы декора, как подложка под все тарелки на столе: серебряная или золотая, в зависимости от общего стиля украшения стола. Это то, что осталось мне в наследство от моего отца. И это поблескивание придает особую торжественность - очень красиво. Кладутся специальные приборы, на которых наш фамильный герб. Кстати, в сервировке по-французски - вилки кладутся зубцами вниз".

Супруг Тани де Бурбон Луи - Арно Л’Ербье поддерживает все начинания и инициативы мадам де Бурбон. Так же интересуется историей и белорусскими традициями, но с точки зрения своей профессии телепродюсера.

Луи - Арно Л'Ербье, телепродюссер (Франция): "Коль скоро говорим о телевиденье, то, конечно, когда бываю в Беларуси, нахожу минутку, чтобы попереключать программы. И заметил, что контент на ваших телеканалах абсолютно разный. Стили передач, форматы. В то время как французские каналы, конечно, не то, чтобы повторяют один одного, но очень схожи. А вот в Беларуси, как мне показалось, телевиденье очень разное. Еще раз меня удивили ваши дети. Для нас очень важно и волнительно встречаться с белорусскими детьми в разных уголках Беларуси из разных школ и видеть, сколько труда они вкладывают в учебу. Безусловно, это не может не впечатлять и не греть душу. Работа проделана колоссальная. Чувствуется и системный подход педагогов в изучении французского языка. Я с большим удовольствием поддерживаю такие образовательные инициативы".

Кроме образовательных и гастрономических проектов, которые проходят и в Минске, у французской титулованной особы есть и бизнес-планы. О них мы узнаем из следующих визитов в Беларусь принцессы из Франции мадам Тани де Бурбон Пармской.