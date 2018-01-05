Рождество Христово отмечают православные верующие во всем мире

7 Января 2018 21:00

Рождество Христово, один из главных христианских праздников, отмечают православные верующие во всем мире: Русская, Грузинская, Сербская, Болгарская, Константинопольская и Иерусалимская православные церкви, а также все афонские монастыри и старообрядцы.

Особенно пышные торжества - рождение Сына Божиего - отмечают в Вифлиеме - там, где родился Иисус. Верующие со всего мира прибыли на торжественную службу, которую провел глава Греко-православной церкви, Патриарх Иерусалима Феофил III. Тысячи паломников собрались в базилике Рождества.

Предстоятель Русской православной церкви - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - провел службу в главном храме России. В кафедральном соборном храме Христа Спасителя собралось более 5 тысяч верующих.

Рождество Христово встретили и православные Беларуси. Всенощное бдение прошло более чем в полутора тысячах приходов. Праздничное богослужение в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе возглавил митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел.

С Рождеством православных христиан Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко. А сегодня, уже по традиции, Глава государства присутствовал на рождественском богослужении в Свято-Духовом кафедральном соборе. С великим праздником Александра Лукашенко поздравили воспитанники воскресной школы. Президент вручил детям рождественские подарки. А после Александр Лукашенко вместе с митрополитом Павлом зажгли рождественскую свечу у чудотворной иконы Минской Божией Матери. Предание сообщает, что образ был написан святым апостолом и евангелистом Лукой. Многие столетия икона находилась в Византии. Святыня пережила немало лихолетий. Ей поклонялись люди многих поколений.

В теплой обстановке Александр Лукашенко пообщался с прихожанами. Президент подвел некоторые итоги ушедшего года, немало говорил о вкладе церкви в укрепление мира и о будущем Беларуси.

По случаю праздника Александр Лукашенко и митрополит Павел обменялись подарками. В дар Главе государства митрополит преподнес икону "Спаситель". Владыка привез ее со святой земли - Иерусалима. Образ освящен на Гробе Господнем. Президент передал в дар Белорусской православной церкви икону Рождества Христова, написанную в уникальной технике - восковой темперы.