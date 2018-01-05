Рождественские традиции. Новогодние подарки от Президента маленьким белорусам

6 Января 2018 21:24

Новогодние подарки от имени Главы государства сегодня получили сотни детей в Гродно. В рамках республиканской акции "Наши дети" сразу в шести социальных и медицинских учреждениях областного центра прошли утренники и рождественские елки. Подарки от Президента ребятам вручили представители областного и городского исполкомов, а также депутатского корпуса региона. Сладкие подарки, игрушки, специально подобранные для детей разных возрастов. Особое внимание было уделено домам-интернатам и специализированным школам, где воспитываются дети без родителей.



