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Рождественские традиции. Новогодние подарки от Президента маленьким белорусам
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6 Января 2018 21:24

Рождественские традиции. Новогодние подарки от Президента маленьким белорусам

Новогодние подарки от имени Главы государства сегодня получили сотни детей в Гродно. В рамках республиканской акции "Наши дети" сразу в шести социальных и медицинских учреждениях областного центра прошли утренники и рождественские елки. Подарки от Президента ребятам вручили представители областного и городского исполкомов, а также депутатского корпуса региона. Сладкие подарки, игрушки, специально подобранные для детей разных возрастов. Особое внимание было уделено домам-интернатам и специализированным школам, где воспитываются дети без родителей.


 

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