Рождественская акция прошла в Брестском родильном доме

8 Января 2018 15:09

Поздравить мам с рождением детей в праздник пришли представители Брестской епархии. Традиции, когда православное духовенство навещает новорожденных и благословляет их, уже несколько лет. На Рождество здесь появились на свет 8 малышей: 6 мальчиков и 2 девочки. Все мамы получили памятные подарки. И как признались сами женщины, для них самое большое чудо уже свершилось.

Всего же в Брестском областном роддоме в первую неделю нового года появились на свет 114 детей. А сам регион по-прежнему держит планку лидера в стране по количеству родов: только в областном роддоме ежегодно эта цифра достигает 6 000.