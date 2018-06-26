Ровно неделя остается до праздника Дня Независимости

У режиссеров, дизайнеров, артистов сейчас самая активная пора. Идет масштабная подготовка к 3 Июля.

Сотня ярких билбордов, арт-инсталляций, тысяча цветочных композиций постепенно украшают все районы столицы. В этом сезоне дизайнеры сделали акцент на природные мотивы - золотые колосья, васильки.

3 июля торжества начнутся в самом сердце столицы. У стелы основным событием станет парад войск Минского гарнизона. А вслед за военными - театрализованный перформанс с участием 2 тысяч артистов. Уже в четверг генеральный прогон.

В День Независимости в режиме нон-стоп пройдут десятки спортивных и развлекательных мероприятий. У Дворца спорта весь день концерты, город мастеров, турнир по силовому экстриму. В Парка 900-летия Минска - детский велоквест. А на "Чижовка-Арене" - уличные гонки, молодежная дискотека и перформансы.