Ровно 75 лет назад фашисты уничтожили Брестское гетто

17 Октября 2017 08:06

В память о безвинно погибших звучит кадиш - поминальная иудейская молитва. В годы Великой Отечественной войны из Бреста принудительно фашисты вывезли в эшелонах евреев за сотню километров, в Бронную Гору. Сегодня о месте расстрела и братских могилах напоминает памятный знак. Здесь были уничтожены более 50 тысяч человек, большинство из которых иудеи.

Борис Брук, председатель Брестской иудейской религиозной общины "Эмуна": "То, что творилось здесь, это, конечно, ужас и ад. А в 1944 году, когда Красная Армия подходила туда, фашисты решили спрятать следы своих преступлений. Они пригнали сюда несколько сот военнопленных, заставили их выкопать останки тех, кто был расстрелян в 1942 году и сожгли на кострах. Свидетелей фактически не осталось этих страшных преступлений, остались только документы и земля. Земля, посыпанная пеплом".

Выжить в Брестском гетто удалось только 19 евреям. Списки с фамилиями погибших до сих пор не установлены.