Вылечить малыша до того, как он появился на свет. РНПЦ "Мать и дитя" совместно с Центром детской хирургии осваивают внутриутробную операцию. Она позволит начать лечить патологию диафрагмальной грыжи до рождения ребенка, поскольку на сегодняшний день половина детей с такой патологией не выживает при родах. И в целом появляется возможность оперировать детей с тяжелыми заболеваниями в очень раннем возрасте. Например, в этом году белорусские хирурги освоили операцию по лечению нарушений ритма сердца у детей в возрасте 5-6 лет. За полгода прошло 20 таких вмешательств.

В белорусских больницах постоянно есть маленькие пациенты с ожогами пищевода и с инородными телами в желудке. Специалисты утверждают, что 95 % таких случаев происходят по вине родителей. Доказано, что малыши с года до двух с половиной лет стремятся познакомиться с интересными для них предметами именно через их вкус.