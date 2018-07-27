Результаты акции "Роддом, доброжелательный к семье" подводят в столице

В течение недели во всех родильных домах Минска для будущих мам, семей, которые планируют детей, проводили дни открытых дверей. Родители могли познакомиться с медицинским персоналом, задать вопросы, оценить условия учреждений здравоохранения. В будущем мероприятие для столицы планируется сделать традиционным.

За преданность профессии во время проекта наградили самых опытных акушерок, которые работают в родильных домах уже более 30 лет.

Также во время акции жителям столицы, которые уже стали родителями, предложили проголосовать за учреждение здравоохранения, если они остались довольны всеми этапами пребывания там. Итоги голосования за самый доброжелательный к семье родильный дом Минска объявят на следующей неделе.