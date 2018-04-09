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Резкое потепление в Беларуси не повлияло на обострение пожароопасной обстановки
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9 Апреля 2018 15:08

Резкое потепление в Беларуси не повлияло на обострение пожароопасной обстановки

Несмотря на это, с 15 апреля МЧС начнет космический мониторинг возгораний в экосистеме - об этом сообщили журналистам в министерстве. Специалисты отмечают, что в этом году в Беларуси наблюдается значительное снижение по пожарам в природных экосистемах – минус 62 процента.

Чтобы бороться с лесными возгораниями еще более эффективно, в этом году Минлесхоз обеспечит видеонаблюдением все пожарные вышки. Сейчас такой системой оборудовано 80 процентов мачт.

  

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