Резкое потепление в Беларуси не повлияло на обострение пожароопасной обстановки

9 Апреля 2018 15:08

Несмотря на это, с 15 апреля МЧС начнет космический мониторинг возгораний в экосистеме - об этом сообщили журналистам в министерстве. Специалисты отмечают, что в этом году в Беларуси наблюдается значительное снижение по пожарам в природных экосистемах – минус 62 процента.

Чтобы бороться с лесными возгораниями еще более эффективно, в этом году Минлесхоз обеспечит видеонаблюдением все пожарные вышки. Сейчас такой системой оборудовано 80 процентов мачт.