Республиканский субботник пройдет в стране

20 Апреля 2018 21:13

Уже завтра в стране пройдет республиканский субботник. Белорусы будут трудиться на рабочих местах, благоустраивать и приводить в порядок историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовить детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону. По традиции деньги пойдут на реализацию важных проектов. В Витебской области часть заработанных денег направят на обновление мемориалов, которые хранят память о событиях Великой Отечественной войны и благоустройство населенных пунктов. Этот субботник проходит под знаком малой родины. Кстати, многие белорусы принялись наводить порядок на родной земле не дожидаясь выходных. Марина Романовская продолжит.

К гулу техники в самом центре городского поселка жители Россон уже привыкли. И даже сами активно подключились к благоустройству знакового для региона места. Ежедневно на территории мемориала, который хранит память о событиях Великой Отечественной войны, работают не менее 50 человек. График: с утра и до позднего вечера.

Реконструкция мемориального комплекса продолжается с прошлого года. Примечательно, что обновление мемориала началось с субботника, организованного по инициативе областного Совета депутатов. Первым делом здесь демонтировали старую тротуарную плитку и бордюры. Постепенно проводились и другие работы. Заработанные на республиканском субботнике деньги помогут сделать место памяти как на картинке.

Мемориальный комплекс возведен в 1965 году. Здесь покоятся более 2 тысяч человек. На плитах фамилии советских воинов, партизан и подпольщиков.

Россоны называют краем партизанской славы. С первых дней Великой Отечественной войны здесь была развернута широкая подпольная, а чуть позже и партизанская борьба против немецко-фашистских захватчиков. В сентябре 1942 несколько участников Россонской подпольной группы, в том числе и мать Петра Машерова, были арестованы. После зверских пыток подпольщиков расстреляли.

На месте стоянки партизанской бригады имени Рокоссовского - музей партизанского быта под открытым небом. Восстановлены штабная и жилые землянки, оружейная мастерская, столовая. Завтра здесь будут работать несколько десятков человек. Участники субботника наведут порядок после зимы и обновят землянки.

По местам боевой славы разработан экскурсионный маршрут. На 9 Мая здесь особенно многолюдно. Кстати, именно в День Победы и состоится торжественное открытие обновленного мемориала в Россонах.