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Республиканский субботник пройдет 21 апреля
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12 Апреля 2018 07:14

Республиканский субботник пройдет 21 апреля

В этот день руководители госорганов будут работать на своей малой родине. Половина заработанных средств пойдет на благоустройство населенных пунктов, агрогородков, мест боевой и воинской славы, а также детских лагерей. Вторую часть направят на закупку дополнительного медоборудования для Городской клинической больницы скорой медпомощи, в том числе и для возможной экстренной госпитализации участников II Европейских игр.

  

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