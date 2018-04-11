Республиканский субботник пройдет 21 апреля

11 Апреля 2018 17:05

И в этот день руководители госорганов будут работать на своей малой родине. Половина заработанных средств пойдет на благоустройство населенных пунктов, агрогородков, мест боевой и воинской славы, а также детских лагерей. Вторую часть направят на закупку дополнительного медоборудования для Городской клинической больницы скорой медпомощи, в том числе и для возможной экстренной госпитализации участников II Европейских игр.