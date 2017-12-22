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Республиканская акция "Наши дети" добралась до Большого театра оперы и балета
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24 Декабря 2017 15:04

Республиканская акция "Наши дети" добралась до Большого театра оперы и балета

Здесь в канун новогодних и рождественских праздников поздравила детей организация "Белая Русь". Одаренные ребята, дети-инвалиды, из многодетных семей, а также активисты объединения получили в подарок спектакль "Щелкунчик". Красочный балет в двух действиях. Разумеется, не обошлось и без елки с Дедом Морозом и Снегурочкой и сладких презентов. Все это ожидало юных зрителей после представления.

  

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