Республиканская акция "Наши дети" добралась до Большого театра оперы и балета

24 Декабря 2017 15:04

Здесь в канун новогодних и рождественских праздников поздравила детей организация "Белая Русь". Одаренные ребята, дети-инвалиды, из многодетных семей, а также активисты объединения получили в подарок спектакль "Щелкунчик". Красочный балет в двух действиях. Разумеется, не обошлось и без елки с Дедом Морозом и Снегурочкой и сладких презентов. Все это ожидало юных зрителей после представления.