Решить вопросы помогают прямые телефонные линии

2 Февраля 2018 07:19

Завтра на связь выйдет министр информации Александр Карлюкевич и министр связи и информатизации Сергей Попков. Задать вопросы также можно будет министру финансов Владимиру Амарину и главе Государственного военно-промышленного комитета Олегу Двигалеву.

Кроме этого, в субботу прямые телефонные линии проведут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Дозвониться можно будет, как всегда, с 9 утра до полудня.