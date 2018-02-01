Общество
2 Февраля 2018 07:19
Решить вопросы помогают прямые телефонные линии
Завтра на связь выйдет министр информации Александр Карлюкевич и министр связи и информатизации Сергей Попков. Задать вопросы также можно будет министру финансов Владимиру Амарину и главе Государственного военно-промышленного комитета Олегу Двигалеву.
Кроме этого, в субботу прямые телефонные линии проведут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Дозвониться можно будет, как всегда, с 9 утра до полудня.
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