Решить актуальные вопросы во время прямых телефонных линий

Решить актуальные вопросы при помощи телефонного звонка можно во время прямых телефонных линий. Пройдут они и в эту субботу, 21 июля, в Минском городском и областном исполнительных комитетах.

В столице с девяти до двенадцати часов на вопросы минчан ответит заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев.

В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Николай Рогащук. Напомним, обратиться с замечаниями и предложениями, а также обсудить волнующие темы с руководством столицы и области можно каждую субботу.