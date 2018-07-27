Решить актуальные вопросы при помощи звонка

27 Июля 2018

Решить актуальные вопросы при помощи звонка можно и во время прямых телефонных линий. Пройдут они и в эту субботу - в Минском городском и областном исполнительных комитетах.

В столице завтра - с девяти до двенадцати часов на вопросы минчан ответит управляющий делами Мингорисполкома Анна Мательская. Номер телефона - на экране.

В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает губернатор Анатолий Исаченко. Напомним, обратиться с замечаниями и предложениями, а также обсудить волнующие темы с руководством столицы и области можно каждую субботу.

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