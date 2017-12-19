Решение Верховного суда по делу черных риелторов из Могилева огласят 20 декабря

18 Декабря 2017 21:17

Мингорсуд оставил без изменения меру пресечения обвиняемым по делу о разжигании национальной розни.

Речь идет о белорусских авторах российского информагентства "Регнум". Это Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец, Сергей Шиптенко. Двоим последним вменяют также незаконную предпринимательскую деятельность. Фигурантов дела задержали год назад после публикаций на российских порталах. В материалах ставился под сомнение суверенитет Беларуси, также в статьях содержатся оскорбительные высказывания в адрес белорусского народа, его истории, языка, культуры. По данным следствия, за заказные публикации авторы получали вознаграждение от шеф-редактора "Регнума" Юрия Баранчика. Он объявлен в международный розыск за разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни. Подсудимые свою вину не признают.

А вот решение Верховного суда по делу черных риелторов из Могилева огласят в среду, 20 декабря. Сейчас идет рассмотрение апелляции. Двое фигурантов надеялись на отмену смертного приговора, еще двое - на сокращение срока: ранее они получили по 22 и 24 года лишения свободы. Однако сегодня один из обвиняемых Семен Бережной заявил, что не желает отмены приговора первой инстанции и хочет, чтобы его приговорили к расстрелу. Также мужчина сознался, что давал ложные показания и оговорил Татьяну Гершанкову. По его словам, женщина не знала про убийства людей. По крайней мере, про эпизоды с 2013 года. В свою очередь защита оспаривает существование организованной преступной группы. Как заявила одна из адвокатов, доказательств этому нет. Гособвинитель попросил оставить приговор без изменения. Суд удалился в совещательную комнату. Напомним, с 2009 по 2015 годы черные риелторы из Могилева специально искали пьющих или одиноких людей, уговаривали продать квартиру или разменять на дешевое жилье, оформляли сделку по закону и убивали клиентов. Деньги оставляли себе. На их счету шесть жизней. Еще один человек избежал смерти, хотя и для него уже была готова могила.