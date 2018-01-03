Общество
4 Января 2018 12:07
Реки Гомельской области вышли из берегов
Уровень воды в Случи поднялся выше отметки в два с половиной метра. Подтоплены подворья и хозпостройки. Вода в Птичи в Петриковском районе поднялась выше трех с половиной метров. А на участке дороги Лучицы - Хвойня могут проехать только машины повышенной проходимости.
Река Сож в Могилевской области затопила автомобильный мост в Мстиславском районе. Спасатели постоянно следят за ситуацией с паводками.
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