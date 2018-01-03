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Реки Гомельской области вышли из берегов
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4 Января 2018 12:07

Реки Гомельской области вышли из берегов

Уровень воды в Случи поднялся выше отметки в два с половиной метра. Подтоплены подворья и хозпостройки. Вода в Птичи в Петриковском районе поднялась выше трех с половиной метров. А на участке дороги Лучицы - Хвойня могут проехать только машины повышенной проходимости.

Река Сож в Могилевской области затопила автомобильный мост в Мстиславском районе. Спасатели постоянно следят за ситуацией с паводками.

  

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