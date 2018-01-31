Региональные СМИ играют важную роль в решении вопросов на местах

31 Января 2018 19:10

Сегодня об этом говорили на профсоюзном форуме. Представители организации вместе с лучшими журналистами страны обсуждали механизмы помощи в сферах трудоустройства, заработной платы, образования и правовой через печатные издания и телевидение, поскольку региональные СМИ чаще других становятся площадкой для обращений граждан по возникающим проблемам.

Елена Манкевич, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси: "Люди должны чувствовать защищенность и доверие, а доверие вызывают в первую очередь СМИ, если оно авторитетное и пользуется уважением, когда журналист говорит, что сегодня вам могут помочь там-то и там-то. А наша задача - быть авторитетными спикерами, комментаторами для того, чтобы людям рассказать, как эта проблема будет решаться".

Татьяна Хмель, начальник Информационно-аналитического управления Министерства информации Беларуси: "Соглашение между работодателями, органами власти и профсоюзами - это на сегодняшний момент является одной из главных стратегических задач в нашей стране, а СМИ должны разобраться в этих соглашениях, донести до населения, показать правдивость и показать роль и функцию одного из самых крупных общественных объединений нашей страны".

Форум проходит в Минске в третий раз. В этом году его участниками стали около полутора сотен журналистов со всей страны.