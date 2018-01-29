Редкое суперлуние смогут увидеть жители Земли ночью и на рассвете

30 Января 2018 12:14

Небесное явление совпадет еще с двумя - голубой Луной и затмением. Это впервые за 150 лет. Большую часть ночи спутник Земли будет казаться нормальным, но в предрассветные часы Луна будет отсвечивать оранжевым или красным цветом. Следующее полное лунное затмение, но без сопровождения суперлуния можно будет наблюдать 27 июля.