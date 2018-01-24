Общество
24 Января 2018 12:10
Редчайшую для Беларуси птицу - ястребиную сову - выхаживают в Витебском зоопарке
Ее, израненную, на дороге в ста километрах от областного центра нашли прохожие. У птицы повреждено крыло. Сейчас сова - на карантине. За последние двести лет, по словам орнитологов, известно лишь несколько случаев, когда ястребиная сова прилетала в Беларусь. Весной после лечения пернатого попытаются выпустить в дикую природу.
Владимир Ивановский, орнитолог:
"Это очень редкая сова. Она живет в лесотундре и северной тайге. И примерно раз в пять лет там бывает такая ситуация, когда очень мало мелких грызунов. И очень толстый слой снега. И вот тогда эти совы совершают очень длительную миграцию".
Красивую птицу считают королевой лесов. Свое название сова получила за внешнее сходство с ястребом.
Другие новости
24.01.2018 12:07 / Общество Космонавта Олега Новицкого признали годным к очередному полету на орбиту
24.01.2018 12:00 / Общество Сегодняшняя ночь стала самой холодной в Беларуси
24.01.2018 09:13 / Общество Финский педагог Кари Лоухивуори выступил в одной из школ Минска
24.01.2018 09:11 / Общество В Беларуси талантливая молодежь получит денежные поощрения
24.01.2018 09:03 / Общество Олега Новицкого признали годным к очередному полету в космос
24.01.2018 07:22 / Общество Продолжаются выездные приемы граждан
24.01.2018 07:08 / Общество "Актуальное интервью" с послом Беларуси в Сирии с Александром Пономаревым смотрите сегодня вечером
23.01.2018 21:50 / Общество Пра надвор'е
23.01.2018 21:09 / Общество Рынок труда в Беларуси
23.01.2018 19:09 / Общество На Новополоцком мосту возведут страховочную опору
23.01.2018 18:20 / Общество Приносим свои извинения
23.01.2018 15:30 / Общество Прогноз погоды на 24 января
23.01.2018 15:28 / Общество Новые техники и формы соломоплетения развивают в Дзержинском районе
23.01.2018 15:26 / Общество Написать письмо или открытку от руки приглашает сегодня Главпочтамт
23.01.2018 15:24 / Общество Прямые линии пройдут и в эту субботу
23.01.2018 15:20 / Общество Ученые со всей страны соберутся в столице по случаю Дня белорусской науки
23.01.2018 15:17 / Общество Погода значительно усложняет дорожную обстановку
23.01.2018 15:07 / Общество В Новополоцке продолжают обследовать треснувший мост