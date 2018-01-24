Редчайшую для Беларуси птицу - ястребиную сову - выхаживают в Витебском зоопарке

24 Января 2018 12:10

Ее, израненную, на дороге в ста километрах от областного центра нашли прохожие. У птицы повреждено крыло. Сейчас сова - на карантине. За последние двести лет, по словам орнитологов, известно лишь несколько случаев, когда ястребиная сова прилетала в Беларусь. Весной после лечения пернатого попытаются выпустить в дикую природу.

Владимир Ивановский, орнитолог:

"Это очень редкая сова. Она живет в лесотундре и северной тайге. И примерно раз в пять лет там бывает такая ситуация, когда очень мало мелких грызунов. И очень толстый слой снега. И вот тогда эти совы совершают очень длительную миграцию".

Красивую птицу считают королевой лесов. Свое название сова получила за внешнее сходство с ястребом.