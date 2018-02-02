В Гомеле жители столкнулись с проблемой реакции на реагенты. Речь о смеси соли и песка

3 Февраля 2018 21:25

Согласитесь, прогулки на свежем воздухе зимой положительно влияют и на эмоциональное состояние, и, как говорят медики, на тонус нервной системы. Главное, чтобы такие прогулки не закончились неприятностями. Как, например, в Гомеле. Здесь жители столкнулись с проблемой реакции на реагенты. Речь о смеси соли и песка. С одной стороны, посыпка необходима для безопасности на дорогах, с другой - совершенно небезопасна. Как оказалось, данная смесь стала гремучей и для домашних питомцев, и для обуви. Ольга Холодович подробнее.

Прогулка с собаками для Натальи Скопцовой закончилась визитом в клинику. Домашняя любимица Диана стала хромать. Диагноз поставили быстро — трещины на лапах из-за воздействия песчано-солевой смеси. И таких четвероногих пациентов, говорят в ветстанции, сейчас немало.

Белые следы, разводы, трещины – гремучую дорожную смесь не выдерживает и обувь. В мастерских по ремонту зимой работы меньше не становится. Мастера уверены: чтобы новые сапоги в одночасье не стали жертвой песчано-соляного коктейля, нужно уделять им каждый день немного внимания.

Коммунальщики в свою очередь поясняют, что альтернативе песчано-соляной смеси в гололед нет. Тем более когда вопрос касается безопасности.

Вместе с коммунальщиками в это время года работают и медики. Передают информацию о том, где люди падают чаще всего, чтобы обезопасить травмоопасные места в городе.

Всего два миллиметра наледи и без смеси соли и песка обычный тротуар превращается в настоящий каток. Вывих, ушиб или перелом можно получить за секунду, а на реабилитацию понадобятся месяцы.

Зима для медиков - горячая пора. К ним за помощью с гололедными травмами обращаются в сутки примерно 80 человек, в основном с переломами рук, ног или сотрясением.