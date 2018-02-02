"Разговор у Президента" смотрите сегодня сразу после "Панорамы"

2 Февраля 2018 15:03

Комитет госбезопасности расследовал более 300 коррупционных дел. Они связаны с преступлениями, которые вызывают наибольший общественный резонанс и создают угрозу национальной безопасности. Сегодня об этом заявил председатель КГБ Беларуси в интервью проекту. Валерий Вакульчик рассказал журналистам о докладе Александру Лукашенко, который состоялся вчера, и поделился подробностями наиболее громких коррупционных преступлений.

Самые резонансные коррупционные дела БелАВМ и хищений в лесном хозяйстве. О том, как удалось раскрыть громкое убийство в Могилевской области, а также о секретах центра управления правительственной связи. Нашей съемочной группе первой удалось побывать там, куда не ступала нога журналиста. Все это и многое другое без грифа "секретно" - в проекте "Разговор у Президента" сегодня после "Панорамы".