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"Разговор у Президента" смотрите сегодня сразу после "Панорамы"
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2 Февраля 2018 15:03

"Разговор у Президента" смотрите сегодня сразу после "Панорамы"

Комитет госбезопасности расследовал более 300 коррупционных дел. Они связаны с преступлениями, которые вызывают наибольший общественный резонанс и создают угрозу национальной безопасности. Сегодня об этом заявил председатель КГБ Беларуси в интервью проекту. Валерий Вакульчик рассказал журналистам о докладе Александру Лукашенко, который состоялся вчера, и поделился подробностями наиболее громких коррупционных преступлений.

Самые резонансные коррупционные дела БелАВМ и хищений в лесном хозяйстве. О том, как удалось раскрыть громкое убийство в Могилевской области, а также о секретах центра управления правительственной связи. Нашей съемочной группе первой удалось побывать там, куда не ступала нога журналиста. Все это и многое другое без грифа "секретно" - в проекте "Разговор у Президента" сегодня после "Панорамы".

  

Теги: Разговор у Президента

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