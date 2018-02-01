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Разговор у Президента
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2 Февраля 2018 10:00

Разговор у Президента

В проекте "Разговор у Президента" глава Госкомитета судебных экспертиз Андрей Швед рассказал об объективном и честном расследовании преступлений, о деталях использования в работе новейших технологий, а также насколько своевременным было решение о создании ведомства, которому в нынешнем году исполняется 5 лет.  

Теги: Разговор у Президента

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