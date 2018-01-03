Технические новинки 2017 года

31 Декабря 2017 21:18

Рассказывает Ян Пашкевич.

Колосс с колосящихся полей - механический атлет производства Гомсельмаша. Идет почти без потерь, а стальные мышцы комбайна КЗС 16-24-1 - 530 лошадиных сил: больше, чем у импортных конкурентов. Цена же, наоборот, до трех раз ниже. Не дрогнул механический гигант и на президентском поле. При этом инженеры предприятия уверены: готовы освоить и новую высоту.

Это, наверное, одна из самых важных машин для белорусов - комбайн. Благодаря ему на столе появляется хлеб. Именно в этой кабине я работал целый день - впервые в этом году присоединился к уборочной и даже намолотил 5 с половиной тонн зерна. Но зимой работа у комбайнеров не заканчивается, а перемещается с полей в ремонтные боксы.

Но, кроме проверенной годами техники, в этом году появились и машины поколения next.

Минск будет въезжать в новый год сразу на 20 новых электробусах. Заряжаются за 5 минут. Очень удобно.

Олег Бытько, директор НТПЦ "Белкоммунмаш", главный конструктор: "Электробус проходит опытную эксплуатацию в Питере, раньше был в Москве. Москва объявит скоро тендер на 300 электробусов. Также будет поставлять их в Тегеран, Индия интересуется. Опыт эксплуатации показал, что это очень выгодное внедрение. В следующем году в Минске их появится еще 60".

И еще один бонус для пассажиров - розетка для зарядки телефонов.

Кроме того, в 2017 в Беларуси появился и транспорт, который может набраться сил от обычной розетки.

Сердце электромобиля создано в Национальной академии наук Беларуси.

Александр Белевич, директор научно-инженерного центра Объединенного института машиностроения НАН Беларуси: "Если по-простому, то все мы в детстве играли с двумя магнитами, которые отталкиваются друг от друга. Вот здесь тот же принцип, только вместо одного магнита электрокатушка, которая создает магнитное поле и вращает ротор. Сейчас главная задача - собрать свою батарею. Для Беларуси это будет кардинально новый продукт".

Белорусскому авто на батарейках еще предстоит обрести постоянную стальную оболочку - сейчас ученые подбирают кузов для серийной модели. Собрать такой смогут на новом заводе "БелДжи". Тем более что китайские партнеры подобное производство уже наладили - на открытии завода белорусскому лидеру подарили электрокар собственного производства.

Табун лошадиных сил белорусскому машиностроению добавит и сам завод - именно в 2017-м здесь впервые почувствовал под колесами ровный асфальт первый отечественный кроссовер "Джили-Атлас".

Пока роботизированные линии смогут собирать порядка 60 тысяч автомобилей в год. Когда же двигатель производства прогреется и наберет обороты, цифра возрастет вдвое. Народный автомобиль уже перешел в ранг международного - тысячи заказов поступили из России. Кроме того, "Атлас" стал и главным волшебным дилижансом для ведущих новогоднего "Главного эфира".

В 2017 году такой транспорт уже перестал быть чудом для Беларуси. А ведь в новый год хочется все-таки чего-то волшебного. Потому въезжать в новый 2018 год я буду вот на экологически чистом виде транспорта, запряженным очаровательными символами нового года.