Радиостанция "Радиус FМ" празднует юбилей

Подразделение Белтелерадиокомпании уже 15 лет в эфире! Наши коллеги вещают на 98 процентах территории Беларуси. В свой день рождения радийщики подготовили специальный эфир - он начинается в эти минуты - и подарки для слушателей. А до пяти вечера выйдут 15 стопроцентных хитов разных лет со специальной заставкой. Задача слушателей - угадать год выхода песни и прислать его в SMS.

Радио, которое можно как слушать, так и читать и смотреть. "Радиус FМ" активно развивает онлайн-эфиры на собственном ютуб-канале и в соцсетях.