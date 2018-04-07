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Радио "Беларусь" Белтелерадиокомпании запустило большой марафон
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7 Апреля 2018 15:34

Радио "Беларусь" Белтелерадиокомпании запустило большой марафон

Селфи-приветствие II Европейским играм. Радио "Беларусь" Белтелерадиокомпании запустило большой марафон по случаю главного спортивного события, к которому готовится наша страна. Участникам надо сделать креативную фотографию на фоне спортивных объектов или во время занятий спортом. На снимке должен быть и хештег #Minsk2019#. Финалистов выберут путем открытого голосования на сайте радио "Беларусь".

Победителей наградят дипломами Белтелерадиокомпании и билетами на события Европейских игр в Минске, а также элементами экипировки Национальной команды Беларуси.

  

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