7 Апреля 2018 15:34

Селфи-приветствие II Европейским играм. Радио "Беларусь" Белтелерадиокомпании запустило большой марафон по случаю главного спортивного события, к которому готовится наша страна. Участникам надо сделать креативную фотографию на фоне спортивных объектов или во время занятий спортом. На снимке должен быть и хештег #Minsk2019#. Финалистов выберут путем открытого голосования на сайте радио "Беларусь".

Победителей наградят дипломами Белтелерадиокомпании и билетами на события Европейских игр в Минске, а также элементами экипировки Национальной команды Беларуси.