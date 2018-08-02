Путепровод в районе Игуменского тракта отремонтируют к октябрю

Отремонтировать путепровод и открыть движение по внутреннему кольцу в районе Игуменского тракта столицы городские власти обещают в октябре. Пока же для поддержки лопнувшей балки установили металлическую конструкцию. Напомним, накануне в районе Игуменского тракта произошел провал проезжей части дороги в третьей полосе движения внутреннего кольца.

За развитием ситуации следит и мой коллега Александр Хоровец.

Лопнувшую балку сейчас поддерживает вот эта металлическая конструкция. Но такая опора - временное решение. Специалисты уже приступили к демонтажу перекрывающего устройства путепровода. На это им потребуется не менее 2 недель.

По предварительной версии, возможной причиной провала проезжей части мог стать дефект одного из перекрытий. Пока проводится более тщательное обследование. Но уже сейчас выбирают подрядную организацию, которая и займется восстановлением развязки.

К слову, этот путепровод должны были отремонтировать в нынешнем году. Всего капитальной реконструкции в столице требуют 16 мостов. Специалисты уверяют, что они находятся в намного лучшем состоянии, чем на пересечении кольцевой с Игуменским трактом. Пока движение транспорта в этом районе серьезно затруднено. Чтобы проехать пробку, требуется около 30 минут. В часы пик и того больше.

Безопасность движения обеспечивают сотрудники ГАИ. И рекомендуют объезжать аварийный участок по городу. По внешнему кольцу движение открыто. Чтобы компенсировать неудобства пассажирам, уже завтра увеличивается частота движения некоторых автобусных маршрутов. С изменениями можно ознакомиться на сайте предприятия "Столичный транспорт и связь".

Кроме того, специалисты прорабатывают еще несколько альтернативных схем объезда проблемного участка. Завершить же ремонтные работы на этом путепроводе и открыть движение транспорта городские власти обещают в октябре.