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Птицу следующего - 2019 - года выберут в конце января
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10 Января 2018 18:04

Птицу следующего - 2019 - года выберут в конце января

Птицу следующего - 2019 - года выберут в конце января из трех кандидатов. Двух из них определили в общественном объединении "Ахова птушак Бацькаўшчыны". Это большой орлец и озерная чайка. А вот третьего номинанта определят после подведения итогов открытого интернет-голосования, которое продлится на сайте "Аховы птушак Бацькаўшчыны" до 25 января. Принять участие в нем может любой желающий. Выбирают птицу года в Беларуси уже в 19-й раз. В этом году почетное звание среди крылатых носит черноголовый щегол. Двух из них определили в общественном объединении "Ахова птушак Бацькаўшчыны". Это большой орлец и озерная чайка. А вот третьего номинанта определят после подведения итогов открытого интернет-голосования, которое продлится на сайте "Аховы птушак Бацькаўшчыны" до 25 января. Принять участие в нем может любой желающий.

Выбирают птицу года в Беларуси уже в 19-й раз. В этом году почетное звание среди крылатых носит черноголовый щегол.  

  

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