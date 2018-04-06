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6 Апреля 2018 07:19

Прямые телефонные линии завтра продолжат свою работу

Завтра на связи в столице и областях заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Дозвониться в субботу можно с 9 утра до полудня.