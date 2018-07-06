Прямые телефонные линии в Минском городском и областном исполнительных комитетах

Решить актуальные вопросы при помощи звонка во время прямых телефонных линий.

Пройдут они и в эту субботу в Минском городском и областном исполнительных комитетах.

В столице завтра с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский.

В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает управделами облисполкома Владимир Гуринович. Напомним, обратиться с замечаниями и предложениями, а также обсудить острые темы с руководством столицы и области можно каждую субботу.