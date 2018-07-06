Прямые телефонные линии в Минском городском и областном исполнительных комитетах

6 Июля 2018

Решить актуальные вопросы при помощи звонка во время прямых телефонных линий.

Пройдут они и в эту субботу в Минском городском и областном исполнительных комитетах.

В столице завтра с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский.

В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает управделами облисполкома Владимир Гуринович. Напомним, обратиться с замечаниями и предложениями, а также обсудить острые темы с руководством столицы и области можно каждую субботу.  

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =