Прямые телефонные линии сегодня проведут руководители госорганов

На связи будут министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, министр иностранных дел Владимир Макей, министр информации Александр Карлюкевич. Также на вопросы ответит глава Минобороны Андрей Равков, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, министр связи и информации Сергей Попков. Кроме руководителей госорганов, прямые телефонные линии проведут их заместители.

На проблемные вопросы сегодня ответят также и заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также председатели Советов депутатов. В столичной мэрии на вопросы граждан ответит первый заместитель председателя Федор Римашевский, а в Минском облисполкоме - управляющий делами Владимир Гуринович. Напомню, звонки принимаются до полудня.