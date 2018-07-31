Прямые телефонные линии пройдут в эту субботу 4 августа

Проблемы в том числе и благоустройства можно решить при помощи звонка.

Во время прямых телефонных линий. Пройдут они и в эту субботу, 4 августа, в Минском городском и областных исполнительных комитетах.

В столице в субботу с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич. Номер телефона на экране.

В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает первый заместитель губернатора Игорь Макар. Напомним, обратиться с замечаниями и предложениями, а также обсудить волнующие темы с руководством столицы и области можно каждую субботу.