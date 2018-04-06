Прямые телефонные линии пройдут в эту субботу

4 Апреля 2018 15:19

С вопросами коммунального характера и не только можно обратиться к представителям власти во время прямых телефонных линий. Пройдут они и в эту субботу, 7 апреля, в Минском городском и областном исполнительных комитетах.

В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит председатель Минского городского совета депутатов Василий Панасюк.

В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Олег Плавский. Напомним, обратиться с замечаниями и предложениями, а также обсудить волнующие темы с руководством столицы и области можно каждую субботу.