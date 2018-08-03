Прямые телефонные линии пройдут в эту субботу

Обратиться за помощью можно будет и завтра. На проблемные вопросы ответят министры и руководители госорганов. Так, 4 августа на связи будут министр культуры Юрий Бондарь, глава Минприроды Андрей Худык, руководитель Министерства связи и информатизации Сергей Попков. Также напрямую можно будет обратиться к главе Минсельхозпрода Леониду Зайцу и министру юстиции Олегу Слижевскому.

Прямые телефонные линии в субботу по традиции проведут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также председатели Советов депутатов. В столичной мэрии решать проблемы граждан будет заместитель председателя Игорь Юркевич, а в Минском облисполкоме - первый заместитель председателя Игорь Макар. Напомним, звонки будут принимать с девяти утра до полудня.