Прямые телефонные линии пройдут в эту субботу

2 Февраля 2018 15:26

Ответы на волнующие вопросы получить от представителей власти можно во время прямых телефонных линий. Пройдут они и в эту субботу.

В столице завтра с девяти до двенадцати часов на вопросы минчан ответит заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич. Номер телефона - на экране.

В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает первый заместитель губернатора Игорь Макар. Напомним, обратиться с замечаниями и предложениями, а также обсудить волнующие темы с руководством столицы и области можно каждую субботу.