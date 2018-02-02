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Прямые телефонные линии пройдут в эту субботу
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2 Февраля 2018 15:26

Прямые телефонные линии пройдут в эту субботу

Ответы на волнующие вопросы получить от представителей власти можно во время прямых телефонных линий. Пройдут они и в эту субботу.

В столице завтра с девяти до двенадцати часов на вопросы минчан ответит заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич. Номер телефона - на экране.

В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает первый заместитель губернатора Игорь Макар. Напомним, обратиться с замечаниями и предложениями, а также обсудить волнующие темы с руководством столицы и области можно каждую субботу.

  

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