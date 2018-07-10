Прямые телефонные линии пройдут 14 июля

10 Июля 2018

Решить актуальные вопросы при помощи телефонного звонка во время прямых телефонных линий. Пройдут они и в эту субботу, 14 июля, в Минском городском и областном исполнительных комитетах.

В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак. Номер телефона на экране.

В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. Напомним, обратиться с замечаниями и предложениями, а также обсудить волнующие темы с руководством столицы и области можно каждую субботу.  

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