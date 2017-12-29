Прямые телефонные линии будут работать с 9 утра до полудня

29 Декабря 2017 07:08

А завтра с проблемными вопросами можно обратиться к заместителям председателей областных, городских и районных исполкомов, а также к управляющим делами. Прямые телефонные линии в столице и областях будут работать с 9 утра до полудня. Номера телефонов сейчас на вашем экране.