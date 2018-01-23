Прямые линии пройдут и в эту субботу

23 Января 2018 15:24

На вопросы не только коммунального характера готовы ответить представители власти во время прямых телефонных линий. Пройдут они и в эту субботу, 27 января.

В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак.

В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает председатель областного совета депутатов Иван Липницкий. Напомним, обратиться с замечаниями и предложениями, а также обсудить волнующие темы с руководством столицы и области можно каждую субботу.