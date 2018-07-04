Трансляцию парада в Интернете посмотрели почти 340 000 человек

Небывалый интерес у пользователей Сети вызвал весь контент Белтелерадиокомпании, посвященный Дню Независимости. "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также "Россия 24" вели прямую трансляцию парада, а Агентство теленовостей подготовило информационный канал, эфир которого в общей сложности составил восемь часов почти беспрерывного вещания.

Прямую трансляцию парада в соцсетях и на сайте tvr.by посмотрели почти 340 000 человек. В "Фейсбуке" более 30 тысяч просмотров пользователей из Беларуси, Италии, России, Украины, Литвы и Эстонии. "Родная Беларусь", "Прыгажуня Беларусь", "Родина" - так называют нашу страну интернет-пользователи. В "Одноклассниках" стрим Белтелерадиокомпании увидели свыше 260 тысяч человек. Прямая трансляция собрала уже более 1 800 комментариев, и они продолжают поступать. А на сайте Белтелерадиокомпании за информационным каналом вчера следили около 50 тысяч человек. На ютуб-канале "Россия 24" трансляцию парада посмотрели 224 000 раз.