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Проверки на безопасность. Под угрозой закрытия три столичных клуба
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3 Апреля 2018 15:02

Проверки на безопасность. Под угрозой закрытия три столичных клуба

В стране продолжаются проверки на безопасность мест массового скопления людей. Так, под угрозой закрытия три столичных клуба. Претензии появились к организации пожарной безопасности следующих заведений - "Сатурн", The skies и "Аура". Список нарушений широк, включая и грубые, которые могут угрожать жизни и здоровью людей. Например, на аварийных выходах хранились горючие материалы и оборудование.

МЧС проверило конструктивные решения объектов, исправность и работоспособность технических средств противопожарной защиты и подготовленность персонала во время чрезвычайных ситуаций.

  

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