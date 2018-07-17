А вот виновата ли природа или человеческий фактор в мокрых последствиях на улице Комсомольской в Минске - еще предстоит выяснить. Улицу, которую совсем недавно реконструировали, уже дважды за последнюю неделю затапливало. Владельцам магазинов и кафе приходится буквально заграждать свои заведения с помощью мешков с песком. Такие конструкции должны сдерживать поток воды, а дожди синоптики прогнозируют на все ближайшие дни.

Проверка сточных труб под улицей Комсомольской не выявила основную причину сильных затоплений. Сегодня на месте работала бригада по исследованию труб, и специалисты не обнаружили серьезных загрязнений стоков. Руководство "Мінскай спадчыны" - предприятия, которое и занималось реконструкцией, комментировать непростую ситуацию нашему каналу отказалось. Причем не в первый раз.

Ущерб от непогоды уже подсчитывают в Минске. Повреждения стихия нанесла в первую очередь заведениям и магазинам на Революционной и Комсомольской. В некоторых местах до сих пор выносят воду из помещений.

Из-за сильного дождя на улице Кижеватова спасателям пришлось буксировать легковой автомобиль, в котором находились мать с новорожденными детьми. На проспекте Независимости ветром снесло билборд.

Шквалистый ветер в Могилевском регионе срывал крыши с домов и вырывал деревья с корнями. В Горках с кровли больницы сорвало металлопрофиль. А в областном центре легковой автомобиль смяло упавшее огромное дерево. Пострадавших нет.