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Проверка боеготовности Вооруженных Сил Беларуси на финишной прямой
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9 Апреля 2018 21:09

Проверка боеготовности Вооруженных Сил Беларуси на финишной прямой

Сегодня под Борисовом на 227-ом общевойсковом полигоне продолжалось боевое слаживание отдельной механизированной бригады. Управление сформированной бригады приступило ко второму этапу командно-штабного учения. А подразделения бригады проводили контрольные тактические и тактико-специальные занятия. Подготовка к выполнению задач по предназначению вскоре будет завершена. Тренировки проходят под руководством командующего войсками Северо-западного оперативного командования.

Проходит батальонное тактическое учение отдельного механизированного батальона бригады. В рамках учения, военнообязанные, которых призвали из запаса, проводят боевые стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин. Обеспечивают действия батальона армейская и штурмовая авиация - вертолеты Ми-8 и учебно-боевые самолеты Як-130.

Ведение противовоздушного боя отработают на полигоне "Доманово" подразделения ВВС и войск ПВО в ходе командно-штабного учения.

  

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