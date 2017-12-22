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Противоречивая информация поступает из аэропорта "Борисполь" в Киеве
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22 Декабря 2017 13:00

Противоречивая информация поступает из аэропорта "Борисполь" в Киеве

По данным некоторых украинских СМИ, самолет Белавиа во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Информацию в белорусской компании не подтверждают. По их данным, посадка прошла в штатном режиме. А решение изменить маршрут рулежки приняли пилоты. Пресс-служба украинского аэропорта пока никак не комментирует эту информацию.

  

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