Противоречивая информация поступает из аэропорта "Борисполь" в Киеве

22 Декабря 2017 13:00

По данным некоторых украинских СМИ, самолет Белавиа во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Информацию в белорусской компании не подтверждают. По их данным, посадка прошла в штатном режиме. А решение изменить маршрут рулежки приняли пилоты. Пресс-служба украинского аэропорта пока никак не комментирует эту информацию.