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Пропавшие на Эльбрусе белорусские альпинисты нашлись
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26 Января 2018 19:03

Пропавшие на Эльбрусе белорусские альпинисты нашлись

Пропавшие на Эльбрусе белорусские альпинисты нашлись. Эту информацию журналистам АТН подтвердили в поисково-спасательном отряде МЧС России. В эти минуты туристы спускаются с восточного склона в сопровождении спасателей и прибудут на базу примерно к полуночи. Оба альпиниста полностью здоровы. Операция по поиску экстремалов стартовала накануне сразу после того, как в МЧС Кабардино-Балкарии обратились родственники пропавших альпинистов.

  

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