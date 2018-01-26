26 Января 2018 19:03

Пропавшие на Эльбрусе белорусские альпинисты нашлись. Эту информацию журналистам АТН подтвердили в поисково-спасательном отряде МЧС России. В эти минуты туристы спускаются с восточного склона в сопровождении спасателей и прибудут на базу примерно к полуночи. Оба альпиниста полностью здоровы. Операция по поиску экстремалов стартовала накануне сразу после того, как в МЧС Кабардино-Балкарии обратились родственники пропавших альпинистов.