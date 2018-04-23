Общество
23 Апреля 2018 13:04
Прохладно и дождливо будет на неделе в Беларуси
Завтра похолодает до максимум 16. Ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду и сильные грозы. К субботе ливни прекратятся. Но будет все еще довольно свежо - от 12 до 20 градусов тепла.
Другие новости
23.04.2018 13:03 / Общество Представители ВОЗ и министерств Беларуси обсуждают программы по снижению потребления соли, алкоголя и табака
23.04.2018 12:02 / Общество АТН подготовило специальный проект "Сферы национальных интересов"
23.04.2018 09:03 / Общество Активно подключаются к благоустройству своего города жители Глубокого
23.04.2018 08:04 / Общество В Беларуси планируют внедрить систему референтного ценообразования на лекарства
23.04.2018 07:08 / Общество Эта неделя для белорусов снова станет длиннее на один день
23.04.2018 07:07 / Общество Министерство ЖКХ предлагает платить меньше за некачественные услуги
22.04.2018 21:24 / Общество В четверг вечером на "Беларусь 1" фильм АТН "В профиль и анфас"
22.04.2018 21:23 / Общество Эксклюзивное интервью министра жилищно-коммунального хозяйства
22.04.2018 21:22 / Общество Белорусские правоохранители не пропустили на территорию ЕАЭС порядка полутонны наркотиков
22.04.2018 21:17 / Общество Депутаты парламента одобрили поправки в Закон о СМИ
22.04.2018 21:05 / Общество Белорусы отозвались на субботник - каждый третий житель нашей страны взял в руки инвентарь
22.04.2018 15:02 / Общество В Силичах главы зарубежного дипкорпуса в нашей стране прошли мастер-класс по контраварийной подготовке
22.04.2018 12:14 / Общество Профессиональный праздник отмечает Комитет судебных экспертиз
22.04.2018 12:05 / Общество Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра
22.04.2018 12:01 / Общество Более семи с половиной миллионов рублей заработали белорусы на республиканском субботнике
22.04.2018 09:09 / Общество На трассе М1 была песчаная буря
22.04.2018 09:07 / Общество Синоптики объявили оранжевый уровень опасности
22.04.2018 09:05 / Общество О главном за неделю - в "Главном эфире"