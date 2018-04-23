Прохладно и дождливо будет на неделе в Беларуси

23 Апреля 2018 13:04

Завтра похолодает до максимум 16. Ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду и сильные грозы. К субботе ливни прекратятся. Но будет все еще довольно свежо - от 12 до 20 градусов тепла.