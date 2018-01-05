Общество
5 Января 2018 15:30
Прогноз погоды на 6 января
Другие новости
05.01.2018 19:12 / Общество Во Дворце Независимости состоялась шоу-программа "Веселый Новый год"
05.01.2018 19:08 / Общество Новогодние подарки от Президента сегодня получили юные пациенты в Бресте
05.01.2018 15:26 / Общество Колядование - одна из традиций Рождества
05.01.2018 15:23 / Общество Сегодня профессиональный праздник у работников социальной сферы
05.01.2018 15:21 / Общество Продолжается новогодняя благотворительная акция "Наши дети"
05.01.2018 15:17 / Общество Работы по отделке станции "Ковальская слобода" новой линии метро на финальной стадии
05.01.2018 15:09 / Общество В Могилеве открыта новая лаборатория для исследований пищевых продуктов
05.01.2018 13:03 / Общество Новогодняя акция прошла в школе-интернате для детей с нарушением слуха
05.01.2018 12:15 / Общество Завтра пройдут прямые телефонные линии
05.01.2018 12:13 / Общество В Беларуси в январе продолжатся выездные приемы граждан
05.01.2018 09:11 / Общество Архиерейская елка собрала более 500 детей Гомельского региона
05.01.2018 09:08 / Общество Беларусь окажет гуманитарную помощь Вьетнаму
05.01.2018 07:13 / Общество Административная ответственность за отсутствие условий для доступа инвалидов к объектам инфраструктуры
04.01.2018 21:50 / Общество Пра надвор'е
04.01.2018 21:39 / Общество "Веселый Новый год" во Дворце Независимости
04.01.2018 19:15 / Общество Дворец Независимости собрал на новогодний праздник отличников в учебе и спорте
04.01.2018 18:11 / Общество В столице работают над туристической инфраструктурой для туристов из Китая
04.01.2018 18:04 / Общество Белорусский государственный университет открыл собственный информационно-образовательный центр в Пекине
События
31.12.2017 23:55:00 Новогоднее обращение Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко