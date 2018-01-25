Общество
25 Января 2018 15:27
Прогноз погоды на 26 января
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25.01.2018 18:10 / Общество Белпочта приглашает выбрать лучшую почтовую марку - 2017
25.01.2018 15:23 / Общество Финансовую грамотность начнут изучать со школы
25.01.2018 15:21 / Общество Контролеры общественного транспорта полностью отказались от форменной одежды
25.01.2018 15:05 / Общество Изменений лимита на международные посылки в ближайшее время не ожидается
25.01.2018 13:04 / Общество Обвиняемый в шпионаже в Украине белорус подал жалобу на действия украинских силовиков в международные структуры
25.01.2018 12:17 / Общество Беларусь заинтересована в поэтапной и эффективной реализации Целей устойчивого развития, инициированных ООН
25.01.2018 09:00 / Общество В Минске аварии и пробки
25.01.2018 08:10 / Общество В Бресте для туристов разрабатывают специальную карту гостя
25.01.2018 07:16 / Общество В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан
25.01.2018 07:12 / Общество В Витебске чествовали лучшие отделы внутренних дел области
25.01.2018 07:05 / Общество В Беларуси синоптики объявили оранжевый уровень тревоги из-за гололеда
24.01.2018 21:23 / Общество Пра надвор'е
24.01.2018 21:14 / Общество Квартира от Евроопта досталась семье Арефьевых из Старых Дорог
24.01.2018 21:07 / Общество В "Зубренке" отдыхают школьники из разных городов Сирии
24.01.2018 19:12 / Общество Оранжевый уровень опасности из-за гололеда объявлен по северо-западу Беларуси
24.01.2018 19:00 / Общество Во Вьетнаме началась раздача белорусской гуманитарной помощи