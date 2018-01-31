Общество
31 Января 2018 15:30
Прогноз погоды на 1 февраля
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31.01.2018 19:10 / Общество Региональные СМИ играют важную роль в решении вопросов на местах
31.01.2018 18:04 / Общество В столице китайский язык осваивают с первого класса
31.01.2018 18:01 / Общество В Столбцовском районе родители поддерживают своих детей на уроках
31.01.2018 15:21 / Общество Минские улицы засияют по-новому
31.01.2018 15:19 / Общество В столице продолжается акция "Пешеход"
31.01.2018 15:17 / Общество Оплатить проезд в столичном метро с помощью бесконтактной банковской карты возле турникета
31.01.2018 15:07 / Общество В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности Вооруженных сил
31.01.2018 15:03 / Общество Спасатели МЧС получили награды из рук первого вице-премьера Грузии
31.01.2018 15:00 / Общество Открыт новый лечебный корпус больницы имени Семашко в Орше
31.01.2018 13:04 / Общество Оплатить проезд в метро можно будет с помощью бесконтактной банковской карты
31.01.2018 13:03 / Общество В столице проходит профсоюзный форум
31.01.2018 13:02 / Общество Авиаторы МЧС Беларуси сегодня получили награды от первого вице-премьера Грузии
31.01.2018 12:05 / Общество В Москве снегопад стал причиной отмены и задержки десятков рейсов
31.01.2018 09:08 / Общество Этим вечером белорусы смогут наблюдать суперлуние
31.01.2018 09:04 / Общество Изменился размер штрафа за безбилетный проезд
31.01.2018 08:08 / Общество "Актуальное интервью" с Антоном Калеником смотрите сегодня вечером
31.01.2018 07:15 / Общество Из-за сильного ветра сегодня сохранится оранжевый уровень опасности
31.01.2018 07:13 / Общество Вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях